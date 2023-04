Gascogne : le bénéfice progresse de 74%

(Boursier.com) — Avec un chiffre d'affaires qui progresse nettement (+15,4%) à 460,20 MEUR en 2022, le Groupe dépasse largement le niveau d'activité d'avant la crise sanitaire. Cette belle performance s'accompagne d'une nette progression de l'EBITDA à 54,5 MEUR (+69,7%) et du Résultat Opérationnel courant à 36 MEUR (+125%) qui a plus que doublé par rapport à 2021. Le Résultat Opérationnel à 28,5 MEUR intègre ponctuellement diverses charges non courantes pour 7,5 MEUR. Le Résultat Net de l'ensemble consolidé s'établit à 22,5 MEUR soit une progression de +74 % par rapport à 2021.