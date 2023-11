Gascogne : l'actionnaire majoritaire rachète un bloc de 10% du capital auprès d'EEM

(Boursier.com) — Gascogne a été informée, ce mardi, par Attis 2, de la conclusion d'un protocole d'accord en vue de l'acquisition hors marché auprès de la société Electricité et Eaux de Madagascar (EEM) d'un bloc de 10,07% du capital de Gascogne représentant 216.642 actions au porteur et 2.232.087 actions nominatives (Bloc).

Attis 2, dont il est rappelé que son actionnariat se compose de Biolandes Technologies, du groupe Crédit Agricole, au travers des entités gérés par Idia Capital Investissement et de Crédit Mutuel Equity SCR, détient 17.169.229 actions Gascogne représentant 34.338.458 droits de vote, soit 70,60% du capital et 77,52% des droits de vote. A l'issue du règlement livraison devant intervenir dans les deux jours ouvrés suivant l'acquisition du Bloc et au plus tard le 20 décembre, Attis 2 détiendra 19.617.958 actions Gascogne représentant 80,67% du capital et 86,90% des droits de vote de Gascogne.

Cette opération s'inscrit dans le cadre de la stratégie d'Attis 2 de conforter son niveau de participation au capital de Gascogne. Il est rappelé qu'en cas de conversion des 4.821.137 ORAN 1 et 2 émises par Gascogne, la participation directe de la société Biolandes Technologies au capital de Gascogne serait portée à 17,39% du capital et 10,37% des droits de vote de cette dernière et que la société Biolandes Technologies s'est engagée à ne pas initier d'offre publique de retrait dans les douze mois qui suivront le remboursement ou la conversion des Oran 1 et 2 en actions nouvelles Gascogne. En cas de conversion des ORAN 1 et 2 la participation d'Attis 2 dans Gascogne, après acquisition du Bloc, serait ramenée à 66,63% du capital et 77,49% des droits de vote.

Cet investissement de 9.794.916 euros, soit 4 euros par action n'est sujet à aucune condition.