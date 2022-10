Gascogne : forte progression des comptes et recomposition de l'actionnariat

(Boursier.com) — Gascogne a publié pour le premier semestre 2022 un chiffre d'affaires de 237 ME, contre 199 ME un an avant, un Ebitda de 29,8 ME à comparer aux 12,9 ME de l'an dernier, un résultat opérationnel de 20,5 ME, et un résultat net consolidé triplé à 17,8 ME. La trésorerie disponible au 30 juin s'élève à 32,6 ME. L'endettement net diminue de 10,3 ME sur le semestre à 87,4 ME (49% des capitaux propres). Le deuxième semestre devrait s'inscrire globalement dans la continuité du 1er semestre, mais sera toutefois négativement impacté par l'arrêt réglementaire de la papeterie programmé en novembre 2022. Le contexte géopolitique et économique mondial et les évolutions des prix des matières premières, des coûts de transports et des énergies "demeurent des points de vigilance auxquels le groupe reste attentif".

En outre, deux associés minoritaires, Bpifrance et Les Dérivés Résiniques et Terpéniques (DRT), qui accompagnaient le groupe Gascogne, aux côtés de Biolandes Technologies et du groupe Crédit Agricole, depuis sa réorganisation menée en 2014, cèderaient leur participation dans Attis 2 aux deux actionnaires restants et à un nouveau partenaire minoritaire, Crédit Mutuel Equity, qui regroupe l'ensemble des activités de Capital Investissement de Crédit Mutuel Alliance Fédérale. Attis 2 détient, depuis 2014, 70,60% du capital de Gascogne dans laquelle elle est entrée à l'occasion de sa restructuration. Le capital d'Attis 2 est à ce jour réparti en 39,98% détenu par Biolandes Technologies, 33,33% par Bpifrance, 13,89% détenu par le groupe Crédit Agricole (Sofagri Participations) et 12,80% par DRT.

Attis 2 a informé Gascogne du projet d'évolution de son actionnariat, qui ne modifierait pas sa détention capitalistique dans Gascogne. Ce projet conduirait à la sortie totale de Bpifrance et DRT du capital d'Attis 2 et à l'entrée d'un nouvel actionnaire, Crédit Mutuel Equity, et à l'accroissement de la participation de Biolandes Technologies et du groupe Crédit Agricole. Les cessions des titres d'Attis 2 détenus par Bpifrance et DRT seraient réalisées sur la base d'une valeur des titres d'Attis 2 de 58.749.824 euros, soit, par transparence, un prix de 3,40 euros par action Gascogne sur la base du capital social actuel.

Si ces opérations venaient à être réalisées, le capital social d'Attis 2 serait alors détenu à 51% par Biolandes Technologies, 25% par le groupe Crédit Agricole (par l'intermédiaire de Sofagri Participations et du Fond Développement Filière Bois) et 24% par Crédit Mutuel Equity. Les opérations susvisées n'auraient pas d'impact sur la gouvernance d'Attis 2 et de Gascogne, Biolandes Technologies conservant sa position d'actionnaire prédominant (il existe, à ce jour, une situation de sous-concert entre Biolandes Technologies et DRT, qui possèdent ensemble environ 52% du capital d'Attis 2, permettant à Biolandes Technologies d'imposer ses vues au sein d'Attis 2).

La recomposition actionnariale ne remettrait pas non plus en cause la cotation du titre Gascogne, la dynamique des projets de développements et de pérennisation des activités du groupe Gascogne, ainsi que la préservation de l'emploi dans la région des Landes, l'ensemble des associés d'Attis 2 entendant poursuivre la stratégie initiée depuis 2014. Sa réalisation définitive est conditionnée à l'obtention d'une décision de l'AMF portant sur l'absence de nécessité pour Attis 2 et/ou ses associés de déposer une offre publique d'acquisition.