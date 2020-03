Gascogne a dopé sa rentabilité en 2019

(Boursier.com) — Gascogne affiche un chiffre d'affaires annuel en recul de 3% à 389,9 ME.

Le chiffre d'affaires de la Division Bois (15% du chiffre d'affaires) est en retrait de 14%. Le chiffre d'affaires de la Division Emballage (85% du chiffre d'affaires) est quasi-stable, la croissance des activités Sacs et Flexible compensant le recul de l'activité Papier.

L'EBITDA progresse légèrement de 28,0 à 28,5 ME. L'EBITDA intègre un impact de + 1,4 ME en conséquence de la 1ère application de la norme IFRS 16 - contrats de location. Le résultat opérationnel courant diminue de 0,5 ME principalement en raison de l'augmentation mécanique des amortissements du fait des investissements importants réalisés depuis cinq ans.

Le résultat opérationnel s'établit à 13,7 ME, marquant une forte hausse de 37% par rapport à 2018, compte tenu de la nette réduction des charges non courantes cette année. Le résultat net de l'ensemble consolidé progresse de 9,4 ME en 2018 à 9,7 ME en 2019.

Dans la situation de crise actuelle, les activités du Groupe "sont essentielles et stratégiques pour les clients dans le domaine de l'agroalimentaire humain et animal et de la santé", rappelle Gascogne.

La Division Emballage assure ainsi aujourd'hui une continuité des activités Sacs et Flexible. Les équipes ont été réorganisées afin de limiter les contacts et les mesures de précautions et d'hygiène fortement renforcées. Des mesures de chômage partiel sur certains ateliers ont été mises en place pour s'adapter à la demande.

Face à la difficulté à maintenir des équipes, l'activité Papier (papeterie de Mimizan) est arrêtée depuis le 19 mars et jusqu'au 3 avril.