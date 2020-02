Garmin, toujours plus au nord

(Boursier.com) — Garmin, le concepteur d'objets connectés de navigation, communications et information, a livré des prévisions supérieures aux estimations de marché. Le titre flambe ainsi de 6% à 103$, au plus haut de 12 ans à Wall Street. Le bénéfice net trimestriel est ressorti à 361 millions de dollars soit 1,89$ par titre, contre 190 millions un an avant. Le bpa ajusté a atteint 1,29$ contre 1,05$ de consensus. Les revenus se sont appréciés de 18% à 1,1 Md$, contre 1 Md$ de consensus. Pour 2020, le groupe anticipe un bpa voisin de 4,60$, contre 4,34$ de consensus. Les revenus sont attendus à 4 Mds$, ce qui dépasserait également les attentes des analystes (3,83 Mds$). Le dividende annuel est rehaussé à 2,44$ par titre, contre 2,28$ par action auparavant. Un paiement de 0,61$ sera versé le 30 juin aux actionnaires enregistrés le 15 juin.