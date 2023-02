Garmin : le Nord !

(Boursier.com) — Garmin remonte avant bourse à Wall Street, alors que le groupe vient de dévoiler ses comptes du quatrième trimestre. Sur la période, les revenus consolidés ont totalisé 1,31 milliard de dollars, en repli de 6% en glissement annuel, mais la marge brute s'est redressée à 57% contre 55,5% un an plus tôt. Le bénéfice opérationnel recule de 15% à 267 millions de dollars. Le bénéfice GAAP par action s'élève à 1,53$, alors que le bpa ajusté se situe à 1,35$. Le consensus était logé à 1,11$ de bénéfice ajusté par action et 1,3 milliard de dollars de revenus. Sur l'exercice, les revenus consolidés déclinent de 2% à 4,86 milliards de dollars, alors que le bpa ajusté ressort à 5,13$.