Gap soigne sa rentabilité, mais les ventes restent en berne

(Boursier.com) — Gap , le détaillant américain en vêtements, a publié hier soir pour son deuxième trimestre fiscal un bénéfice ajusté par action largement supérieur aux attentes, à 34 cents contre 10 cents attendus, mais ses revenus, de 3,55 milliards de dollars, ont raté de peu le consensus, alors que les ventes à comparable ont décliné plus que prévu. Le groupe table maintenant sur une baisse de l'activité annuelle plus importante qu'attendu, avec le ralentissement de la demande pour ses vêtements et accessoires. Le groupe fait aussi état de pertes de parts de marché, face à la concurrence d'Amazon, Shein ou TJ Maxx. Les ventes du troisième trimestre sont maintenant attendues en recul dans une fourchette basse à deux chiffres, contre -7% de consensus. Les ventes annuelles sont anticipées en retrait de 5% environ. Les ventes du trimestre clos fin juillet ont régressé de 8% en glissement annuel.