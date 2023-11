Gap s'envole à Wall Street après les résultats

(Boursier.com) — Gap , le détaillant américain en vêtements, s'enflamme de 18% désormais avant bourse à Wall Street. Le groupe a publié hier soir, après la clôture de la place américaine, des résultats supérieurs aux attentes de marché, malgré le recul des ventes à comparable. Pour son troisième trimestre fiscal, Gap a affiché ainsi un bénéfice ajusté par action de 59 cents, pratiquement trois fois plus élevé que le consensus de marché, grâce au contrôle des coûts et à la performance de l'enseigne Old Navy. Un an plus tôt, ce bpa ajusté se situait à 71 cents. Les revenus consolidés trimestriels ont été de 3,77 milliards de dollars, dépassant le consensus de 4%. Un an auparavant, ils se situaient à 4,04 milliards de dollars. Les ventes à comparable ont baissé de 2%.

Les prévisions sont prudentes pour la saison des fêtes de fin d'année, le groupe envisageant des ventes inférieures au consensus. Richard Dickson, directeur général de l'affaire, admet que le groupe a consenti des promotions significatives durant l'année passée et mise désormais sur des assortiments de produits "tendance". Le groupe aux marques Gap, Banana Republic et Old Navy confirme que ses ventes de l'exercice 2023 devraient reculer d'environ 5% en comparaison des 15,6 milliards de l'an dernier. Gap table toutefois sur une expansion de la marge brute annuelle. Pour le quatrième trimestre, les ventes sont attendues stables ou en léger recul en comparaison des 4,2 milliards de l'année antérieure.