Gap réduit très fortement ses prévisions

(Boursier.com) — Gap décrochait de 13% hier soir, après bourse à Wall Street. Le détaillant américain en vêtements a réduit ses estimations de profits, victime à son tour de l'inflation record et de la hausse des coûts. Pour l'exercice 2022, le groupe envisage désormais un bpa ajusté allant de 30 à 60 cents, contre... 1,95$ pour le milieu de fourchette antérieur et 1,34$ de consensus. Sur le trimestre clos fin avril 2022, les revenus du groupe ont par ailleurs décliné à 3,48 milliards de dollars, contre 3,99 milliards un an avant et 3,46 milliards de consensus. La perte ajustée par action a été de 44 cents sur la période, contre -11 cents de consensus et +48 cents un an avant.