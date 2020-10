Gap pourrait fermer ses magasins en Europe

(Boursier.com) — Gap va probablement fermer ses magasins en Europe. Le groupe américain a annoncé ainsi hier soir une revue stratégique afin d'évaluer ses options concernant ses activités en Europe, y compris une possible fermeture des magasins en Italie, au Royaume-Uni, en France et en Irlande en fin de deuxième trimestre 2021. Le groupe revoit également son modèle d'entreposage et de distribution ainsi que ses activités de commerce en ligne (enseignes Gap et Banana Republic) en Europe. Le groupe pourrait fermer son centre de distribution britannique de Rugby. Il prévoit néanmoins un potentiel transfert d'activités à des tierces parties via un modèle de franchise. En France, le groupe a déjà fermé en début d'année sa boutique sur les Champs-Elysées.