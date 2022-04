Gap plonge après son 'warning'

(Boursier.com) — Gap dévisse avant bourse à Wall Street, alors que le détaillant américain en vêtements vient d'alerter sur ses ventes et d'annoncer par ailleurs le départ de la dirigeante de la chaîne Old Navy, Nancy Green. Gap a déclaré qu'il voyait maintenant les ventes du premier trimestre décliner de 11 à 15%, contre 5% à 9% de baisse anticipée en mars. Le groupe n'a fait aucune référence à ses perspectives pour l'année complète, qui incluent un bénéfice ajusté de l'ordre de 1,85 à 2,05$ par action. "Alors que nous cherchons à saisir le potentiel d'Old Navy, en particulier au milieu de la dynamique macro-économique à laquelle notre industrie est confrontée, nous pensons que le moment est venu de faire appel à un nouveau leader doté de la rigueur opérationnelle et de la vision créative pour mettre en oeuvre la proposition de valeur unique de la marque", a déclaré Sonia Syngal, CEO de Gap, qui prend le contrôle de la marque le temps de trouver un remplaçant.