Gap plonge après les résultats

(Boursier.com) — Gap décrochait de 16% après bourse à Wall Street hier soir suite à sa publication trimestrielle, les opérateurs sanctionnant les challenges significatifs de supply chain plombant la guidance annuelle. Pour le troisième trimestre fiscal, le groupe a affiché un bénéfice ajusté par action de 27 cents, largement inférieur aux attentes de marché. Les revenus ont totalisé 3,94 milliards de dollars, inférieurs de 11% au consensus, contre 4 milliards un an avant. Le groupe attend un impact allant jusqu'à 650 millions de dollars sur ses revenus du fait des perturbations de la chaîne d'approvisionnement et notamment de fermetures au Vietnam. Les coûts de fret pèsent par ailleurs. Ainsi, le groupe réduit sa guidance annuelle de bpa ajusté entre 1,25 et 1,40$, contre 2,1 à 2,25$ pour la fourchette antérieure et 2,2$ de consensus.