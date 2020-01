Gap ne veut plus scinder Old Navy

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Gap, firme américaine de prêt-à-porter, voit son cours de bourse flamber avant bourse à Wall Street. Le Californien de San Francisco a annoncé qu'il abandonnait ses plans de scission de la marque Old Navy, évoquant la faiblesse de ses résultats, ainsi que les coûts et la complexité d'une telle transaction. Par ailleurs, le groupe a dévoilé le départ du dirigeant de la marque Gap. Hier soir, Gap a annoncé également qu'il s'attendait à enregistrer pour l'exercice 2019 des évolutions des revenus consolidés et à périmètre constant en haut de fourchette des estimations antérieures. Le groupe a bénéficié notamment du succès des promotions sur la période des fêtes, en particulier... chez Old Navy. Gap table sur un bénéfice ajusté 2019 par action légèrement supérieur à la guidance antérieure allant de 1,70 à 1,75$. Old Navy devrait représenter 48% des ventes de Gap Inc. sur le seul quatrième trimestre fiscal.