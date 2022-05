Gap Inc plonge, prévisions revues en baisse

(Boursier.com) — Le cours de Bourse de la chaîne de magasins de vêtements Gap Inc chutait de plus de 12% jeudi soir dans les cotations post-séance à Wall Street, après que le groupe a revu en nette baisse ses prévisions annuelles de bénéfices et de ventes. Le titre avait terminé en hausse de 4,4% à 11,12$, mais il recule de 37% depuis le début de l'année.

Au premier trimestre fiscal achevé fin avril, le groupe basé à San Francisco a affiché une perte nette de 44 cents par action contre une bénéfice par action de 43 cents un an plus tôt. Le chiffre d'affaires a reculé de près de 13% pour revenir à 3,48 milliards de dollars contre 3,99 Mds$ sur la même période de 2021. Les ventes en ligne ont plongé de 17% et les ventes en magasin ont reculé de 10% sur un an, a précisé le groupe.

Pour l'ensemble de l'exercice, Gap s'attend désormais à ce que son chiffre d'affaires recule de 0 à 5% alors que précédemment, il tablait sur une légère hausse de ses ventes annuelles... Le bénéfice ajusté par action est attendu entre 30 et 60 cents par action sur l'exercice contre 1,85 à 2,05$ prévu jusqu'ici, et bien en dessous des attentes du consensus Refinitiv IBES, logées à 1,34$ par action.

Le directrice générale de Gap, citée par le communiqué du groupe a indiqué que "nos résultats du 1er trimestre et nos nouvelles prévisions pour 2022 reflètent principalement les vents contraires rencontrés par l'ensemble de l'industrie ainsi que les problèmes de (la filiale) Old Navy, qui impactent notre performance à court terme".

Le groupe cite la hausse des prix du fret aérien ainsi que des réductions importantes de prix chez Old Navy (sa marque la plus importante), qui ont fait chuter la marge brute de 9,3 points à 31,5% au 1er trimestre. La croissance de la marque Gap a aussi été affectée négativement par les confinements liés au Covid et à une demande globalement molle en Chine, a précisé Gap.

Les groupes de "retail" diversement touchés par la crise actuelle

Gap rejoint ainsi la liste des détaillants ayant fait état d'un contexte difficile sur fond de hausse des coûts et de problèmes de "supply chain". C'est notamment le cas d'American Eagle Outfitters (-11% jeudi en cotations post-séance) et d'Abercrombie & Fitch (-25% sur 5 séances), qui ont aussi revu en baisse leurs prévisions annuelles.

La semaine dernière, les groupes de distribution Walmart et Target ont aussi subi des coups de tabacs boursiers après avoir revu en baisse leurs prévisions, citant des hausses de coûts et des changements de comportement de leur clientèle face à la hausse des prix.

D'autres commerçants tirent mieux leur épingle du jeu, notamment les marques plus haut de gamme et les grands magasins comme Macy's (+19,3% jeudi) et Nordstrom (+20% en deux séances), et d'autre part les détaillants premier prix comme Dollar General (+13,7% jeudi) et Dollar Tree (+21,8%), qui ont tous deux revu jeudi à la hausse leurs perspectives financières pour 2022.