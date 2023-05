Gap flambe avec le redressement des comptes

(Boursier.com) — Gap bondit en pré-séance à Wall Street. La chaîne de mode a dévoilé des résultats meilleurs que prévu au premier trimestre, grâce à une réduction de ses coûts et dépenses ainsi qu'à la baisse des remises. "Nous continuons à prendre les mesures nécessaires pour réaliser des changements critiques chez Gap, nous remettant finalement sur la voie pour atteindre des résultats cohérents à long terme", a déclaré le directeur général par intérim, Bob Martin. En avril, la société a annoncé qu'elle éliminerait environ 1.800 postes dans le cadre d'un plan de restructuration plus large qui devrait permettre d'économiser environ 300 millions de dollars par an.

Sur les trois mois clos fin avril, la firme a enregistré un bpa ajusté de 1 cent contre une perte de 16 cents attendue par le marché, pour des ventes nettes en repli de 6% à 3,28 Mds$. La marge brute s'est établie à 37,1% contre 34,6% de consensus.

Les stocks au cours de la période ont diminué de 27%, soit la deuxième baisse consécutive après quatre trimestres d'augmentations à deux chiffres. C'est un autre signe positif pour les investisseurs, compte tenu des difficultés passées de Gap avec les excédents de marchandises. Au cours du trimestre en cours, Gap anticipe un repli de 5 à 9% de ses ventes nettes, en partie en raison de la vente de Gap China au début de cette année. L'unité a généré 60 millions de dollars de ventes au cours de la même période en 2022, ce qui a nui à la comparaison d'une année sur l'autre. Pour l'ensemble de l'année, Gap s'attend à une baisse de ses ventes nettes de 1 à 5% et à une amélioration continue des marges.