Gap flambe à Wall Street après les comptes

(Boursier.com) — Gap bondissait après bourse à Wall Street hier soir, suite à sa publication trimestrielle. Pour le troisième trimestre fiscal, le détaillant américain en vêtements a affiché un bénéfice ajusté par action de 71 cents, contre 27 cents un an plus tôt. Les revenus ont totalisé 4,04 milliards de dollars, dépassant les attentes de marché de 6%, alors qu'ils se situaient à 3,94 milliards de dollars pour la période comparable, un an avant. Les ventes à comparable se sont appréciées de 1%, alors que les analystes anticipaient un déclin.

Les résultats reflètent donc le succès du redressement du groupe, mais le détaillant aux marques Old Navy ou Banana Republic émet dans le même temps un avertissement sur ses résultats du quatrième trimestre fiscal, période cruciale des fêtes. "Alors que nos résultats du troisième trimestre traduisent les progrès initiaux que nous réalisons pour rééquilibrer nos assortiments et réduire les stocks, nous continuons d'adopter une approche prudente à la lumière de l'incertitude des consommateurs et de l'environnement de plus en plus promotionnel alors que nous envisageons le reste de l'exercice 2022", a déclaré Katrina O'Connell, vice-présidente exécutive et directrice financière. "À court terme, nous restons concentrés sur les actions nécessaires pour réduire les stocks, rééquilibrer nos assortiments pour mieux répondre aux besoins changeants des consommateurs, gérer et réévaluer de manière agressive nos investissements, et fortifier notre bilan. Bien que nous ayons du travail à faire, nous croyons que nous prenons les bonnes mesures afin de positionner Gap Inc. pour une croissance durable et rentable et de créer de la valeur pour nos actionnaires à long terme".