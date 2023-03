Gap décroche à Wall Street après les comptes

(Boursier.com) — Gap , détaillant américain en vêtements, abandonne 7% avant bourse à Wall Street. Le groupe vient de publier des comptes trimestriels sans relief et table sur une poursuite du déclin des ventes, avec l'impact de l'inflation. Gap va par conséquent remanier ses équipes managériales en éliminant certaines couches... Pour son quatrième trimestre, le groupe a enregistré une perte nette de 273 millions de dollars, 75 cents par action, contre une perte de 16 millions de dollars un an avant. Les revenus ont chuté de 6% à 4,24 milliards de dollars. Les ventes des magasins comparables ont décliné de 5%. Les analystes interrogés par FactSet s'attendaient à ce que Gap affiche une perte ajustée de 46 cents par action, pour des revenus de 4,36 milliards de dollars et une régression de 3,1% des ventes à magasins comparables.

Gap supprime le rôle de directeur de la croissance, tenu par Asheesh Saksena. Sheila Peters, 'Chief People Officer' chez Gap, partira également à la fin de l'année. Le groupe est sur le point de choisir un nouveau directeur général, après la démission de Sonia Syngal en juillet. La firme supprimera des "couches de gestion" et prendra d'autres mesures pour simplifier les opérations, ce qui devrait permettre d'économiser 300 millions de dollars. Gap estime que ses ventes du premier trimestre pourraient chuter 'dans une fourchette moyenne à un chiffre' en glissement annuel, par rapport à la période correspondante de l'année antérieure. Pour l'ensemble de l'année, les ventes pourraient reculer dans une fourchette basse à moyenne à un chiffre. Les analystes interrogés par FactSet s'attendaient à une croissance pour l'ensemble de l'année... "Bien que nous soyons mieux positionnés à l'aube de l'exercice 2023, nous continuons d'adopter une approche prudente de planification et de gestion des activités à la lumière de l'incertitude persistante de la consommation et de l'environnement macro", a déclaré la directrice financière Katrina O'Connell.