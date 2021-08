Gap comblé ?

(Boursier.com) — Gap bondit de 8% avant bourse à Wall Street, au lendemain de la publication des comptes trimestriels. Le groupe a bénéficié d'une belle reprise de la demande au deuxième trimestre fiscal, à tel point qu'il est parvenu à dépasser les 4 milliards de dollars de facturations, avec surtout les marques Old Navy et Athleta. Gap a par ailleurs révisé en hausse sa guidance annuelle. Sur le trimestre clos, le groupe a dégagé un bénéfice net de 258 millions de dollars et 67 cents par titre, contre une perte de 62 millions de dollars soit 17 cents par action un an avant. Le bénéfice ajusté par action a été de 70 cents. Les revenus se sont envolés de 29% à 4,2 milliards. Il s'agit de ce point de vue du second trimestre le plus élevé en plus d'une décennie. Les ventes ont même augmenté de 5% en comparaison de 2019. Le consensus FactSet était de 46 cents de bpa ajusté et 4,1 milliards de ventes.

Gap relève sa guidance annuelle de bénéfice par action dans une fourchette allant de 1,90 à 2,05$, alors que le bpa ajusté est anticipé entre 2,1 et 2,25$. La croissance des ventes est attendue voisine de 30%.