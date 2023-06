Gannett porte plainte contre Google concernant la publicité en ligne

(Boursier.com) — Gannett , le géant américain de la presse, éditeur notamment d'USA Today, poursuit Google (Alphabet) en justice, accusant le colosse californien de l'Internet d'enfreindre la loi fédérale antitrust en tentant de monopoliser le marché de la publicité en ligne. Gannett a porté plainte devant le tribunal fédéral de Manhattan. Le groupe explique que les médias souffrent du fait que Google et Alphabet monopolisent les outils d'achat et de vente de publicités en ligne. Le groupe de presse affirme que cela oblige les éditeurs à vendre plus d'espace publicitaire à Google à des prix déprimés, ce qui entraîne une baisse considérable des revenus pour les éditeurs et les rivaux dans la technologie publicitaire, alors que dans le même temps, Google engrange "des profits de monopole exorbitants". Gannett réclame des dommages et intérêts non spécifiés. Le groupe a déposé sa plainte cinq mois après que le ministère américain de la Justice eut intenté une action en justice similaire contre Google au sujet de la technologie publicitaire de la firme de Mountain View.