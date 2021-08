Gannett : les abonnés en ligne affluent !

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Gannett grimpe de 10% ce vendredi, alors que l'éditeur de USA Today a gagné 10 cents par action sur son dernier trimestre, contre des prévisions d'une perte de... 36 cents par action. Les revenus ont également nettement dépassé les prévisions de Wall Street alors que la société a vu le nombre d'abonnés numériques bondir de 41% par rapport à l'année précédente, crise sanitaire oblige.

L'entreprise qui possède plus de 250 publications quotidiennes, ainsi que plusieurs centaines d'hebdomadaires, a fait état d'un bénéfice net de 15 M$ pour le deuxième trimestre. Les analystes s'attendaient à une perte nette de plus de 100 millions de dollars ! Un an plus tôt, Gannett avait annoncé une perte nette de 437 Millions de dollars au deuxième trimestre.

Le chiffre d'affaires du deuxième trimestre 2021 a augmenté de 5% à 804 M$ par rapport à l'année précédente.