GameStop retombe, après l'annonce de licenciements

(Boursier.com) — GameStop bondissait hier soir de 15% sur les 135$ à Wall Street, dopé par l'annonce d'un "split" à quatre contre un. Concrètement, les actionnaires sur les registres à la clôture de la séance du 18 juillet, recevront trois titres additionnels pour chaque action détenue, sous forme d'un dividende en actions. Cette décision du conseil d'administration permettra d'accroître la liquidité de la valeur. Le dividende en actions sera distribué après la clôture du 21 juillet. Le titre cotera "ajusté du split" le 22 juillet. Le groupe avait mentionné en mars l'éventualité de cette division du titre, sans préciser les modalités. Il s'agit du deuxième split de l'histoire de GameStop, après une division par deux en mars 2007.

Le titre retombait néanmoins de 6% après bourse hier, GameStop ayant dans la foulée annoncé des changements significatifs au sein des effectifs. Le groupe se sépare ainsi de son directeur financier et va procéder à des licenciements, tout en investissant dans les emplois en magasin. C'est du moins ce que révèle un message interne et une source proche du dossier cités par un journaliste de Yahoo!. "Le changement sera une constante à mesure que nous ferons évoluer notre activité commerciale et lancerons de nouveaux produits via notre groupe blockchain", a écrit le DG de Gamestop, Matt Furlong, dans une note interne. "Après avoir investi massivement dans le personnel, la technologie, les stocks et l'infrastructure de la chaîne d'approvisionnement au cours des 18 derniers mois, notre objectif est d'atteindre une rentabilité durable. Cela signifie éliminer les coûts excédentaires et opérer avec une mentalité de propriétaire intense". Selon une source de Yahoo!, l'ampleur des coupes dans les effectifs n'est pas claire. Une réduction de 25% serait possible, mais pourrait n'inclure que les effectif corporate et non pas ceux des magasins. Furlong indique en revanche que des investissements significatifs seront effectués dans des managers de magasins et emplois du réseau. Des détails seront fournis dans les prochaines semaines.

GameStop a également annoncé que son directeur financier, Mike Recupero, qui occupait ce poste depuis plus d'un an, quittait l'entreprise et serait remplacé par la directrice comptable Diana Jajeh.