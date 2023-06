GameStop replonge à Wall Street, après les annonces

(Boursier.com) — GameStop trébuchait hier soir de 19% après bourse à Wall Street. Le groupe se sépare en effet de son directeur général, Matt Furlong, après la publication d'un chiffre d'affaires trimestriel en forte baisse. Ryan Cohen prend quant à lui les fonctions de président exécutif. Le détaillant en jeux vidéo, ex-"meme stock" vedette à Wall Street, a affiché au premier trimestre fiscal une perte ajustée par action de 14 cents, un peu moins lourde que prévu, contre 52 cents de déficit par action un an plus tôt. Les revenus ont chuté à 1,24 milliard de dollars, contre 1,38 milliard un an plus tôt. Le consensus était logé à 1,36 milliard de dollars. La perte nette trimestrielle a été de 50 millions de dollars, contre 158 millions un an plus tôt. Le groupe a par ailleurs annulé sa "conference call" hier soir.

Cohen avait rejoint le conseil d'administration pour la première fois en tant qu'administrateur au début de l'année 2021 et était devenu président en juin dans le cadre d'une restructuration du conseil d'administration de GameStop. La société avait ensuite remanié son équipe de direction en embauchant Furlong, venu d'Amazon, pour le poste de directeur général.