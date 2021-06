GameStop recrute chez Amazon, la SEC enquête

(Boursier.com) — GameStop a surpris les marchés financiers en annonçant mercredi soir, en marge de ses résultats trimestriels, un projet d'augmentation de capital pouvant atteindre 1,5 milliard de dollars, ainsi que le recrutement de deux responsables du géant du commerce en ligne Amazon pour diriger la chaîne de magasins de jeux vidéo.

En outre, la société américaine, dont le titre a été propulsé par les petits porteurs sur les réseaux sociaux. a révélé que le gendarme de la Bourse, la SEC, avait ouvert une enquête sur les récents mouvements spéculatifs du titre GME et d'autres "actions meme". La direction a précisé qu'elle coopérait avec cette enquête. A Wall Street, où le titre a été multiplié par 15 (!) depuis début janvier, GameStop chutait jeudi de plus de 20% en séance après ces informations.

Matt Furlong nommé CEO et Ryan Cohen président du "board"

Concernant la nouvelle gouvernance, Matt Furlong a été nommé directeur général de GameStop et Mike Recupero sera son directeur financier. Les deux dirigeants avaient occupé des postes de responsabilité chez Amazon, depuis 9 ans pour Furlong, et 17 ans pour Recupero. Furlong prendra ses fonctions le 21 juin et Recupero arrivera le 12 juillet, a précisé GameStop dans un communiqué. Leurs nominations coïncident avec l'annonce, quelques heures plus tôt mercredi, de la nomination de Ryan Cohen en tant que président du conseil d'administration de GameStop.

Ces derniers mois, GameStop avait déjà recruté trois anciens responsables d'Amazon à des postes clé : Jenna Owens comme COO (chief operating officer), Matt Francis comme CTO (Chief technology officer) et Elliott Wilke comme CGO (chief growth officer).

Ryan Cohen est un investisseur américain de 35 ans, qui a notamment fondé le site d'e-commerce Chewy (produits pour animaux domestiques), revendu en 2017 à Petsmart. Il était entré l'été dernier au capital de GameStop, puis à son conseil d'administration (avec trois alliés), affichant la volonté de mettre en oeuvre une nouvelle stratégie de développement basée sur les ventes en ligne. Selon le 'Wall Street Journal', Ryan possède environ 13% du capital de GameStop, une part valorisée à environ, 2,7 Mds$ au cours actuel.

Pertes réduites et retour d'une forte croissance

Côté résultats, GameStop a publié mercredi après la clôture une perte nette inférieure aux attentes des analystes pour son trimestre fiscal achevé fin avril. La perte s'est élevée à 66,8 millions de dollars (1,01$ par action) contre une perte de 165,7 M$ (2,57$ par action) un an plus tôt, lorsque la crise du Covid faisait rage. En données ajustées des éléments non-récurrents, la perte s'élève à 29,4 M$, soit 45 cents par action, là où le consensus du cabinet FactSet attendait une perte de 83 cents par action.

Les ventes ont rebondi de 25% sur un an pour remonter à 1,28 milliard de dollars, alors que Wall Street tablait sur 1,16 Md$. Pour le 2e trimestre fiscal en cours, la société dit s'attendre à la poursuite d'une tendance de croissance élevée. Les ventes de mai ont ainsi bondi de 27% par rapport à mai 2020, a précisé GameStop.

Augmentation de capital en vue

Par ailleurs, GameStop a indiqué qu'il comptait émettre jusqu'à 5 millions d'actions nouvelles au fil de l'eau, dans le cadre d'offres au prix du marché. Ce qui représenterait au prix de clôture de mercredi (302$) un montant total potentiel de l'ordre de 1,5 Md$, soit une dilution de l'ordre de 7% du capital.

Le produit de ces émissions sera utilisé pour la gestion générale de la société, ainsi que pour investir dans des opportunités de croissance et maintenir un bilan solide, a précisé GameStop. Le calendrier et les quantités émises dépendront des conditions de marché, a ajouté GME.