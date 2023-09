GameStop quasiment rentable !

(Boursier.com) — GameStop prenait 3,6% après bourse à Wall Street hier soir. L'ex-meme stock vedette de la cote américaine a très fortement réduit ses pertes sur le trimestre clos et affiche une activité en légère hausse, dépassant les anticipations de marché. Le groupe a profité d'une forte demande en jeux vidéo et de la réduction des coûts. Sur une base ajustée, la perte trimestrielle par action a été de 3 cents, alors que les analystes craignaient un déficit bien plus conséquent. Les revenus se sont améliorés quant à eux de 2% en glissement annuel à 1,16 milliard de dollars, sur ce trimestre clos fin juillet, alors que le consensus se situait à 1,14 milliard de dollars. Expliquant ses résultats, le groupe évoque aussi "une sortie software significative", sans fournir plus de détails. Les résultats montrent quoi qu'il en soit une transformation en bonne voie pour le groupe, sous l'impulsion de Ryan Cohen, président exécutif et principal actionnaire, qui a en particulier développé les activités en ligne afin de redresser la chaîne.