GameStop ou encore ?

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — GameStop , la chaîne américaine de distribution de jeux vidéo et de matériel technologique, va publier demain à Wall Street ses premiers résultats financiers trimestriels depuis l'euphorie des traders sociaux des WallStreetBets. Le titre a décuplé depuis le début de l'année. La réaction aux résultats sera donc... intéressante à suivre. Le quatrième trimestre est généralement le meilleur pour le groupe, mais il faudra faire fort pour justifier le récent rallye boursier porté par ces nouveaux traders particuliers regroupés sur les réseaux sociaux et visant les 'meme stocks' les plus vendus à découvert.

Sur ce trimestre clos en janvier, le consensus est de 88 millions de dollars de profits pour 1,35$ de bpa, alors que les revenus sont attendus à 2,2 milliards de dollars selon FactSet. La publication est attendue après bourse demain.