GameStop lève plus d'1 Md$, surfant sur l'envolée de son cours

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — GameStop a annoncé mardi avoir levé environ 1,13 milliard de dollars en émettant 5 millions d'actions nouvelles (soit un cours moyen de 226$), profitant ainsi de la nouvelle flambée de son cours de Bourse grâce au soutien actif de ses nouveaux actionnaires présents sur les réseaux sociaux.

Le 9 juin dernier, à l'occasion de la publication de ses compte trimestriels, GameStop avait annoncé avoir l'intention de lever jusqu'à 5 millions de titres, sans en préciser le calendrier. La chaîne américaine de magasins de jeux vidéo, en difficulté financière avant et pendant la crise du coronavirus, avait déjà levé 551 millions de dollars en avril dernier.

Le titre GameStop, ultra-spéculatif, est passé de moins de 20$ début janvier à plus de 200$ ces derniers jours (avec un pic à près de 350$ en janvier). En début d'année, il a été pendant de longues semaines l'objet d'une bataille frénétique opposant des fonds spéculatifs vendeurs à découverts à un groupe d'investisseurs individuels organisés en ligne via le réseau Reddit et son forum WallStreetBets.

GameStop reste l'une des "valeurs mèmes" les plus chaudes du moment, avec AMC Entertainment, Blackberry ou encore Clover Health (Clvr Hlth). Ce mardi, malgré la dilution induite par l'augmentation de capital, le titre GameStop gagne encore plus de 6% à 213$ en séance.

Un nouveau CEO venu d'Amazon

Le groupe a indiqué que ces ressources supplémentaires serviraient à la gestion générale de la société, ainsi que pour investir dans des opportunités de croissance et maintenir un bilan solide. Déjà en difficulté avant la crise du Covid-19, le groupe a été ébranlé davantage par les confinements, qui ont éloigné les acheteurs de jeux vidéo des boutiques. Le distributeur tente désormais de se relancer sur internet, et a récemment recruté un ancien dirigeant d'Amazon, Matt Furlong, comme nouveau directeur général.

Pour son 1er trimestre fiscal, achevé fin avril, GameStop a affiché une perte nette de 66,8 millions de dollars, inférieure aux attentes des analystes, et des ventes en rebond de 25% sur un an, à 1,28 Md$, alors que Wall Street tablait sur 1,16 Md$. Pour le 2e trimestre fiscal en cours, la société a dit s'attendre à la poursuite d'une tendance de croissance élevée.