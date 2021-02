GameStop : les protagonistes auditionnés jeudi par le Congrès US

GameStop : les protagonistes auditionnés jeudi par le Congrès US









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Le Congrès américain se penche jeudi sur la frénésie spéculative qui a déstabilisé Wall Street fin janvier, pour tenter de comprendre le phénomène, et de déterminer s'il y a eu manipulation du marché... Des petits porteurs actifs sur les réseaux sociaux avaient alors provoqué une envolée de certains titres, dont la chaîne de magasins de jeux vidéo GameStop et le gestionnaire de salles de cinéma AMC Entertainment. Leurs opérations avaient entraîné des rachats en panique par les fonds spéculatifs vendeurs à découvert sur ces titres, faisant vaciller brièvement l'ensemble de la Bourse de New York.

Jeudi, la Commission des services financiers de la Chambre des représentants auditionne donc les principaux protagonistes de cet événement boursier sans précédent. Sont notamment convoqués, le patron du courtier en ligne Robinhood, Vladimir Tenev, ainsi que Keith Gill, un trader actif sur le réseau Reddit sous le pseudonyme "DeepFuckingValue" ou de "RoaringKitty" (sur YouTube et Twitter). Gill avait notamment conseillé d'acheter GameStop.

Le patron et co-fondateur de Reddit, Steve Huffman, sera aussi entendu, ainsi que le directeur général du fonds spéculatif Citadel, Ken Griffin, et celui de Melvin Capital, Gabriel Plotkin. Melvin Capital aurait perdu autour de 3,75 milliards de dollars lors de cette tempête boursière, selon le 'Financial Times'.

Robinhood contraint de lever 3,4 Mds$ auprès de ses actionnaires

Robinhood, une application de courtage mobile très populaire parmi les jeunes "day traders", a été critiqué au plus fort des turbulences de janvier pour avoir limité, voire bloqué temporairement les possibilités de négocier sur sa plateforme, entraînant une vague de protestations et des actions en justice.

La firme a expliqué n'avoir pas eu d'autre choix, compte-tenu des sommes en jeu, qui ont amené sa chambre de compensation à lui réclamer d'importants dépôts de garantie supplémentaires. Pour faire face à ces demandes, Robinhood (qui envisage de s'introduire en Bourse à Wall Street cette année) a d'ailleurs dû lever en urgence 3,4 milliards de dollars auprès de ses actionnaires.

Opération de "short squeeze" orchestrée par des petits porteurs

Lors de la dernière semaine de janvier, une vague de petits porteurs organisés via les réseaux sociaux boursiers, notamment le forum WallStreetBets ("WSB") sur Reddit, avaient acheté en masse des titres et des options de GameStop et quelques autres titres, faisant ainsi s'envoler les cours. Leur objectif était de forcer les "hedge funds" vendeurs à découvert sur ces titres à racheter leurs positions vendeuses au prix de lourdes pertes, un processus appelé "short squeeze". La stratégie des "WSB" a été couronnée de succès, au point de commencer à déstabiliser l'ensemble de la Bourse américaine, qui avait perdu plus de 2% et vécu sa pire semaine depuis 3 mois.

Le 5 février dernier, la secrétaire au Trésor américaine, Janet Yellen, avait réuni les principaux régulateurs financiers américains, pour étudier les raisons et les conséquences de ces turbulences. Selon leurs premières conclusions, les infrastructures de base des marchés financiers ont démontré leur solidité lors de cet épisode spectaculaire, mais l'enquête se poursuit, notamment à la SEC, le gendarme de la Bourse de New York. Le 8 février, Mme Yellen a estimé sur la chaîne 'CNN' qu'il était "trop tôt" pour déterminer si de nouvelles règles sont nécessaires.

A Wall Street, la spéculation est désormais retombée sur les titres concernés. L'action GameStop, qui était passée en quelques jours d'environ 20$ à 347,50$, est retombée à environ 43$ jeudi, tandis que le titre AMC Entertainment s'est envolé de 2$ à 20$ fin janvier, avant de retomber autour de 5,6$ ce jeudi.