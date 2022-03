GameStop : l'euphorie est de retour !

(Boursier.com) — GameStop n'a pas dit son dernier mot à Wall Street. L'ex-valeur vedette des WallStreetBets connaît de nouveau une activité boursière assez époustouflante depuis hier. Le titre s'est ainsi envolé hier soir de 30,7% à 123$ dans un énorme volume sur le Nyse. Il est attendu sur un gain à deux chiffres avant bourse ce mercredi.

Cette hausse doit beaucoup au mouvement de groupe de certains forums et réseaux sociaux, alors que du strict point de vue fondamental, les derniers comptes de la chaîne américaine de distribution de jeux vidéo ont été marqués par une perte nette de 147,5 millions de dollars (1,94$ par action) pour le 4e trimestre fiscal, contre un bénéfice de 80 M$ (1,23$ par action) un an plus tôt, en raison de coûts d'exploitation plus élevés. Le chiffre d'affaires du 4e trimestre (achevé le 29 janvier) a en revanche dépassé les attentes de Wall Street, grâce à la demande de jeux vidéo et de consoles pendant la période des fêtes. Les ventes nettes se sont ainsi élevées à 2,25 milliards de dollars, en hausse de 6,1%. Rien d'extraordinaire, donc, dans ces résultats, alors que le groupe mène par ailleurs une transition vers le e-commerce...

GameStop, 'meme stock' vedette début 2021 avec un cours passé en un éclair de 17$ à 325$, avait depuis reperdu l'essentiel de ses gains, sans toutefois revenir, loin de là, au point de départ de son phénoménal rallye. Le groupe maintient un certain engouement chez les petits porteurs américains, qu'il fait rêver avec la perspective d'une place de marché consacrée aux NFT, dont le lancement est attendu d'ici à la fin du 2e trimestre fiscal de l'exercice en cours.

Enfin, notons que la société du milliardaire Ryan Cohen, président de GameStop, a acquis 100 000 actions du groupe selon un avis boursier publié hier. Cela porte à près de 12% du capital la détention du président "activiste", qui pousse le distributeur vers le commerce en ligne. Cohen a acheté ces actions par l'intermédiaire de sa société d'investissement RC Ventures à des cours allant de 96,8$ à 108,8$. Il détient maintenant un total de 9 101 000 actions GameStop. Cohen a cofondé le détaillant en fournitures pour animaux de compagnie Chewy et a réussi à en faire une entreprise en plein essor. L'investisseur a été sollicité par GameStop au début de l'année dernière pour présider un comité spécial formé par son conseil d'administration pour aider à sa transformation. Il y a deux semaines, Cohen a aussi révélé une prise de participation importante au capital de Bed Bath & Beyond, visant un redressement du groupe.