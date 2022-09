GameStop flambe, malgré ses comptes sans relief

(Boursier.com) — GameStop bondissait hier soir de 12% après bourse à Wall Street, après des résultats financiers pourtant assez mitigés, marqués notamment par un bénéfice inférieur aux attentes. Le détaillant spécialisé a tout de même annoncé un partenariat avec la plateforme d'échange de cryptomonnaies FTX US, ce qui semble suffire pour faire diversion. Sur le trimestre clos, les ventes ont baissé de 4% à 1,14 milliard de dollars, alors que la perte nette consolidée a presque doublé à 109 millions de dollars. Le détaillant en jeux vidéo, grande star de la période des 'meme stocks' à Wall Street, n'a pas été rentable depuis la fin de l'année dernière. Ryan Cohen, patron du groupe et fondateur du site de e-commerce Chewy pour animaux de compagnie, affiche désormais, chez GameStop, une stratégie tournée vers les NFT. Le groupe va collaborer avec FTX sur de nouvelles initiatives dans le commerce en ligne et le marketing, mais aussi en magasins. Les termes financiers du deal n'ont pas été révélés.