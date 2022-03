Gamestop fait du yo-yo après l'annonce d'une perte trimestrielle

(Boursier.com) — Gamestop vit une séance animée vendredi à Wall Street, progressant en séance de près de 5%, autour de 92$, après avoir abandonné jusqu'à 10% suite à la publication, jeudi soir après la clôture, d'une perte surprise pour son 4e trimestre fiscal. Le distributeur américain de jeux vidéos a par ailleurs confirmé ses ambitions dans le domaine des NFT (jetons non fongibles) dans l'univers des jeux vidéo.

La chaîne américaine de magasins de jeux vidéo, qui est en train d'opérer un virage vers l'ecommerce, a ainsi affiché une perte nette de 147,5 millions de dollars (1,94$ par action) au cours de son 4e trimestre fiscal, contre un bénéfice de 80 M$ (1,23$ par action) un an plus tôt, en raison de coûts d'exploitation plus élevés. Le consensus du cabinet FactSet tablait sur un bénéfice par action de 85 cents par action.

Le chiffre d'affaires du 4e trimestre (achevé le 29 janvier) a en revanche dépassé les attentes de Wall Street, grâce à la demande de jeux vidéo et de consoles pendant la période des fêtes. Les ventes nettes se sont ainsi élevées à 2,25 milliards de dollars, en hausse de 6,1% sur un an. Les analystes s'attendaient, en moyenne, à un chiffre d'affaires de 2,2 Mds$.

GameStop, une des "actions meme" les plus prisées des petits actionnaires, a en outre confirmé le lancement d'une place de marché consacrée aux NFT d'ici à la fin du 2e trimestre fiscal de l'exercice en cours, sans donner d'autres détails. Pas impressionné, le courtier Wedbush a révisé à la baisse son objectif de cours à 30$ contre 45$ jusqu'ici, avec une recommandation de "sous-performance".

A Wall Street, le titre GameStop avait explosé début 2021, passant d'environ 17$ à plus de 320$ lors d'une bataille épique entre petits porteurs actifs sur les réseaux sociaux et des fonds spéculatifs vendeurs à découvert, qui ont subi de lourdes pertes. Le titre a ensuite beaucoup fluctué autour du seuil des 200$, avant de chuter sous 100$ début 2022.