GameStop explose en hausse avec les projets NFT

(Boursier.com) — GameStop abandonne pour l'heure 15% depuis cinq jours à Wall Street, malmené comme la plupart des 'meme stocks' avec la purge boursière récente. Le titre devrait toutefois amplement récupérer dès l'ouverture ce vendredi. Il bondissait en effet de 23% après bourse hier. Le spécialiste de la distribution de jeux vidéo et de matériel électronique, dont le cours de bourse avait connu une phénoménale ascension en janvier 2021 avec le mouvement des 'meme stocks', prévoit de lancer une division pour se développer sur le marché des NFT, les fameux jetons non fongibles, et établir des partenariats dans les cryptomonnaies. C'est ce qu'indique le Wall Street Journal, citant des sources.

Le WSJ précise que GME lance cette division dans le but de revitaliser son activité principale de jeu vidéo, et aurait embauché plus de 20 personnes pour gérer l'unité, qui est un marché en ligne pour acheter, vendre et échanger des NFT de jeux vidéo virtuels. GameStop demande aux développeurs et éditeurs de jeux d'introduire des NFT sur sa place de marché, qu'il prévoit de lancer plus tard cette année.