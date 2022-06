GameStop en pertes, en attendant les NFT

(Boursier.com) — GameStop a publié hier soir des pertes plus importantes que prévu pour le trimestre clos, mais le titre progressait après bourse à Wall Street. Cette réaction boursière quelque peu contradictoire intervient alors que la Securities & Exchange Commission, gendarme du marché boursier américain, vient de lancer un avertissement au sujet des 'meme stocks', ces actions évoluant de manière très volatile avec les flux d'achats et de ventes de 'traders sociaux'.

Pour son premier trimestre fiscal, GameStop a publié hier soir une perte ajustée par action de 2,08$, contre -1,16$ de consensus Bloomberg et -45 cents un an plus tôt, à la même période. Les revenus ont totalisé 1,38 milliard de dollars sur ce trimestre clos en avril, supérieurs de 2% aux attentes de marché, contre 1,28 milliard un an avant. Le détaillant américain en jeux vidéo, qui se lance par ailleurs dans les cryptomonnaies et NFT, a donc battu le consensus de revenus avec cette croissance de 8%, mais doublé par ailleurs sa perte nette à 157,9 millions de dollars. Ryan Cohen, qui a rejoint le conseil d'administration et est devenu président l'année dernière, a tenté de relancer la croissance de GameStop, qui avait ralenti alors que les joueurs passaient de l'achat de jeux physiques aux téléchargements numériques. Il semble y être parvenu, mais la rentabilité fait toujours défaut. GameStop a récemment lancé un portefeuille pour actifs digitaux permettant aux gamers de stocker, envoyer ou recevoir cryptomonnaies et NFT. Le portefeuille sera utilisé dans la nouvelle plateforme NFT du groupe, dont le lancement est attendu ce trimestre.