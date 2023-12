GameStop décroche à Wall Street après les comptes

(Boursier.com) — GameStop , l'ex-"meme stock" vedette de Wall Street, reculait de 6% hier soir après sa publication financière trimestrielle. Le détaillant américain en jeux vidéo a ainsi raté le consensus de ventes sur le trimestre écoulé. Le groupe texan a affiché un chiffre d'affaires de 1,08 milliard de dollars pour la période close, son troisième trimestre fiscal, ce qui traduit un déclin de 9%. Le consensus était de 1,18 milliard. Les trois catégories de produits du groupe ont régressé. En revanche, GameStop a affiché une perte par action d'un cent par titre seulement, contre -8 cents de consensus. Le contrôle des dépenses a donc permis de préserver la rentabilité. Le président exécutif et principal actionnaire de GameStop, Ryan Cohen, a rappelons-le pris les fonctions additionnelles de directeur général en septembre. Avant-hier, le conseil d'administration a approuvé une nouvelle politique qui donne à Cohen le pouvoir de gérer le portefeuille d'investissement de l'entreprise. GameStop disposait de 909 millions de dollars de trésorerie et équivalents et de 300 millions de dollars de titres négociables en fin de période.