Gamestop creuse ses pertes, mais les ventes progressent

(Boursier.com) — Gamestop a publié mercredi soir après la clôture de Wall Street une perte nette trimestrielle de 158 millions de dollars, mais son chiffre d'affaires a dépassé les prévisions des analystes pour son 1er trimestre fiscal. A Wall Street, le titre a gagné jusqu'à 5% dans les cotations électroniques post-séance après ces annonces, avant de s'effriter et de progresser plus modestement de 0,6%.

Pour les trois mois achevés le 30 avril, la chaîne américaine de magasins de jeux vidéo a donc creusé ses pertes nettes à 158 M$ (2,08$ par action), contre une perte de 66 M$ au premier trimestre 2021, et après avoir perdu 147,5 M$ au 4e trimestre fiscal 2021. Les ventes du groupe ont toutefois progressé de 8,6% sur un an pour atteindre 1,38 milliard de dollars au 1er trimestre contre 1,27 Md$ un an plus tôt, et supérieures au 1,32 Md$ attendu par Wall Street.

GameStop, l'une des plus célèbres "actions meme" de Wall Street, a été au centre d'une folle spéculation début 2021, qui avait porté le titre à plus de 325$, avant de revenir ces jours-ci autour de 121$ (-18% depuis le début 2022).

Frappé de plein fouet par les fermetures de magasins lors de la pandémie, le distributeur tente de rebondir sous la houlette d'une nouvelle direction, en développant son activité en ligne. Le groupe a en outre confirmé mercredi qu'il comptait lancer au 2e trimestre en cours une plateforme de NFT (jetons non fongibles) spécialisée dans l'univers des jeux vidéos.

Lors d'une conférence téléphonique, le directeur général Matt Furlong est cependant resté discret mercredi soir sur les perspectives de GameStop et n'a pas répondu aux questions des analystes. Il n'a pas fait de prévisions financières pour les trimestres à venir, estimant que ce ne serait "pas prudent de donner une "guidance" pendant les premiers stades de notre transformation et en raison du contexte mondial actuel".