GameStop : Carl Icahn en short !

(Boursier.com) — L 'investisseur activiste Carl Icahn détient une position courte importante sur le dossier GameStop. Des personnes proches du dossier, citées par Bloomberg, indiquent que le milliardaire a commencé à construire sa position "courte" (de vente à découvert) lorsque GameStop se négociait près de son sommet de 483$ par action vers le 21 janvier 2021 (cours avant split par quatre), et qu'il conserve toujours une position "importante" de vente à découvert. Le titre a perdu un tiers de sa valeur cette année et 9% hier soir à Wall Street. A l'époque où Icahn a débuté sa vente à découvert, il se situait au plus haut, puisque le dossier était rappelons-le la grande vedette de la période euphorique des 'meme stocks' à Wall Street. Selon des données Refinitiv citées par Reuters, 17,5% du capital de GameStop était au total vendu à découvert à fin octobre par différents acteurs tels qu'Icahn. En septembre, GameStop avait conclu un partenariat avec FTX, quelques semaines seulement avant son placement sous protection de la loi américaine sur les faillites.