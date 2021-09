GameStop : c'est l'heure des comptes, et le titre décroche

(Boursier.com) — GameStop retombait de près de 9% après bourse à Wall Street hier soir, suite à sa publication financière trimestrielle. Le groupe texan de distribution de jeux vidéo et matériel technologique, devenu LE 'meme stock' vedette à Wall Street ces derniers mois avec le mouvement massif des traders sociaux américains, a annoncé pour son deuxième trimestre fiscal des pertes réduites (sur une base ajustée) et un chiffre d'affaires amélioré, mais ces performances ne sont évidemment pas à la hauteur du rallye incroyable de l'action, passée de 19$ environ fin 2020 à près de 199$ hier soir. Durant la période la plus folle de la 'GameStop mania' en janvier, le titre avait même approché des 350$. La capitalisation boursière actuelle se situe à plus de 14 milliards de dollars.

Le détaillant a annoncé pour le deuxième trimestre une perte nette ajustée de 76 cents par titre, pour des revenus de 1,18 milliard de dollars, tandis que le consensus FactSet était de 67 cents de perte par action pour 1,12 milliard de dollars de facturations. La perte ajustée par action se situait à 1,40$ un an plus tôt. Les revenus ressortaient à 942 millions de dollars sur la période correspondante, l'an dernier. Le groupe a terminé le trimestre avec un niveau de cash et équivalents de 1,78 milliard de dollars, sans dette long terme significative.