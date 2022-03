GameStop bondit après l'annonce d'un futur 'split'

(Boursier.com) — Le titre GameStop a bondi de plus de 16% jeudi soir à plus de 193$ dans les cotations électroniques après la clôture de Wall Street, le distributeur américain de jeux vidéo ayant annoncé après la clôture son intention de diviser le nominal du titre, ce qui devrait le rendre plus facile à négocier pour les actionnaires individuels.

GameStop a annoncé jeudi soir qu'il demanderait à ses actionnaires lors de sa prochaine assemblée générale l'autorisation de porter son capital de 300 millions à 1 milliard d'actions, dont une partie sera utilisée pour diviser le nominal sous la forme d'un dividende en actions. La direction n'a pas précisé la répartition des nouveaux titres entre ce "split" et une augmentation de capital classique.

GameStop a précisé que l'autorisation serait également utilisée pour "offrir une flexibilité pour les besoins futurs de l'entreprise" et qu'il donnerait ultérieurement davantage de détails sur cette distribution de dividende exceptionnel en actions.

A 166,58$ en clôture, jeudi, le cours du distributeur de jeux vidéos GameStop a plus que doublé depuis le 14 mars dernier, profitant d'un regain d'intérêt des investisseurs pour les "meme stocks" et de la montée à son capital de son président Ryan Cohen, qui a porté sa participation à près de 12%. Le titre a été multiplié par plus de 8 depuis début 2021, où il pointait à moins de 20$.