GameStop : bientôt l'heure des comptes, après un décuplement des cours

(Boursier.com) — GameStop , la chaîne américaine de distribution de jeux vidéo et de produits électroniques, basée au Texas, a vu son cours flamber de plus de 1100% depuis le début de l'année à Wall Street. Il s'agit du dossier phare des traders sociaux de WallStreetBets, forum de Reddit ayant pour thèmes la finance et la bourse. Le groupe GameStop Corp. a annoncé hier qu'il publierait ses résultats financiers du troisième trimestre le 8 décembre, après la clôture de Wall Street. Le détaillant en jeux vidéo et électronique grand public est attendu au tournant. Le consensus FactSet concernant les pertes par action pour le trimestre clos en octobre est de 52 cents, après une perte de 53 cents il y a un an, tandis que les revenus devraient augmenter de 18,3% à 1,19 milliard de dollars. Pour le deuxième trimestre, le groupe avait annoncé une perte plus importante que prévu...

