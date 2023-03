GameStop : +48% !

(Boursier.com) — GameStop s'enflammait hier soir de 48% après bourse à Wall Street sur les 26$, suite à la publication de comptes trimestriels nettement supérieurs aux attentes, marqués notamment par un bénéfice inattendu. La situation semble donc se normaliser pour le 'meme stock' vedette des petits porteurs américains, qui vient d'afficher son premier bénéfice en deux ans avec les réductions de coûts. Sur le quatrième trimestre fiscal, les revenus ont totalisé 2,23 milliards de dollars contre 2,25 milliards un an plus tôt. Le bénéfice net ressort à 48 millions de dollars, contre une perte de 147 millions de dollars un an auparavant. Le niveau des stocks se situait à 683 millions de dollars en fin de période contre 915 millions un an plus tôt. Le niveau de cash et équivalents était de 1,39 milliard de dollars. Le bénéfice par action, de 16 cents, se compare à une perte de 49 cents un an avant. Le groupe n'a pas fourni de prévisions pour 2023.