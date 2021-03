Gallimo : proposition de distribution d'un dividende de 0,70 euro par action

Gallimo : proposition de distribution d'un dividende de 0,70 euro par action









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Galimmo SCA, structure française cotée contrôlée par le groupe Galimmo Real Estate, spécialisée dans l'immobilier de commerce et la valorisation de centres commerciaux en France, annonce ce jour les résultats annuels pour l'exercice clos le 31 décembre 2020. L'activité a été profondément affectée en 2020 par la crise sanitaire qui, à compter de mi-mars, s'est traduite par l'alternance de périodes de strictes restrictions des activités commerciales autorisées et de fortes contraintes lors des reprises.

La valeur du patrimoine France à fin décembre 2020 s'élevait à 647,6 millions d'euros (hors droits), soit une baisse de 6,7% par rapport à fin décembre 2019, reflet de la révision à la hausse des taux de rendement et d'actualisation retenus par les experts pour tenir compte de l'impact de la crise sanitaire. La valeur des 13 centres commerciaux de Shopping convivial, qui atteint 510,6 millions d'euros (79% du total du patrimoine France) à fin décembre 2020, est en baisse de 4,7%. La valeur des 39 galeries de Proximité renouvelée s'établit à 137 millions d'euros (-13,6%).

Galimmo SCA rappelle que les montants de loyers abandonnés sans contrepartie contractuelle sont comptabilisés en déduction des revenus locatifs bruts 2020 (-4,8 millions d'euros). Dans le cas où l'abandon de loyer s'est fait en contrepartie d'une modification contractuelle (en particulier, renonciation à la prochaine option de sortie triennale), la perte de revenu est lissée sur la durée ferme du bail conformément à la norme IFRS 16 (-0,7 millions d'euros, avec un impact de -0,2 millions d'euros sur les comptes 2020).

Les revenus locatifs bruts de l'année 2020 s'élèvent à 35,5 millions d'euros, en baisse de 14,8% par rapport à 2019, soit -16% à périmètre constant.

Le résultat opérationnel courant avant variation de la juste valeur et quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence s'élève à 22 millions d'euros, en baisse de 23,5% par rapport à l'exercice précédent.

La variation de juste valeur des immeubles de placement est de -67 millions d'euros (contre +6,6 millions d'euros en 2019). Cette baisse entraîne une diminution des impôts différés sur les plus-values latentes sur les immeubles détenus, expliquant le produit d'impôt sur le résultat de +11,2 millions d'euros.

Au total, le résultat net s'établit à -38 millions d'euros, contre un bénéfice de 23,7 millions d'euros en 2019.

Le résultat EPRA atteint 14,2 millions d'euros pour l'exercice 2020, contre 19,9 millions d'euros en 2019. Ce recul reflète l'impact de la crise sanitaire sur les revenus locatifs nets.

Il sera proposé à l'Assemblée générale des actionnaires du 12 mai 2021 d'approuver la distribution d'un dividende de 0,70 euro par action. Chaque actionnaire aura la possibilité d'opter pour le paiement en numéraire ou pour le paiement en actions nouvelles de la société.

Maintien d'une situation financière solide

Au 31 décembre 2020, l'endettement financier Galimmo SCA provient de son emprunt bancaire hypothécaire. Des tirages complémentaires ont été réalisés en 2020 : 7,2 millions d'euros au titre du financement du plan d'investissements et 15,8 millions d'euros pour refinancer les levées d'option anticipées de trois contrats de crédit-bail immobilier. Par ailleurs, un amortissement partiel de 10 millions d'euros a été effectué. Ainsi, le montant total de l'emprunt hypothécaire s'élève à 183,5 millions d'euros au 31 décembre 2020. Son échéance est en septembre 2023.

La trésorerie disponible s'établit à 38,5 millions d'euros contre 63,7 millions d'euros au 31 décembre 2019. Cette évolution s'explique notamment par l'autofinancement d'une partie des investissements de l'exercice, la part de la distribution de dividendes au titre de l'exercice 2019 effectuée en numéraire et l'amortissement partiel de l'emprunt bancaire. L'endettement net est passé de 123,9 millions d'euros au 31 décembre 2019 à 145,4 millions d'euros au 31 décembre 2020. Ainsi, le ratio de LTV net reste modéré à 22,4% à fin décembre 2020 (contre 17,8% à fin décembre 2019).

Galimmo SCA rappelle que de nombreuses négociations de contrats de location ont pu être finalisées au cours de l'année en dépit du contexte de crise. Parmi les 136 baux signés, correspondant à un volume de 5,9 millions d'euros de loyers, 36 portent sur la commercialisation de nouvelles surfaces et 1,8 million d'euros de loyers.

Les loyers annualisés bruts sont en progression à 40 millions d'euros au 31 décembre 2020 contre 39 millions d'euros un an plus tôt (+2,5%). S'agissant des loyers en place, ce montant de revenus n'intègre pas les surfaces commercialisées au titre des baux signés avec prise d'effet postérieure au 31 décembre 2020. Les centres de Shopping convivial et les galeries de Proximité renouvelée contribuent respectivement à hauteur de 75% et 25% au montant total des loyers annualisés bruts. À fin décembre 2020, le taux d'occupation financier est quasi-stable à 91,4% pour l'ensemble du portefeuille (91,6% à fin décembre 2019).

Évolution du mix commercial

En dépit du contexte, Galimmo SCA est restée mobilisée tout au long de l'année pour continuer d'étendre le mix enseignes de ses centres commerciaux et d'élargir l'activité.

Galimmo SCA a notamment renforcé son partenariat avec les enseignes Qipao et La Barbe de Papa avec 6 nouvelles signatures chacune en 2020. Par ailleurs, avec l'implantation d'Odento (centre de soins dentaires) et d'Ovisio (centre ophtalmologique) à Shop'in Publier (Evian) et à Shop'in Pacé (Rennes), Galimmo SCA poursuit la stratégie de diversification de son offre, en proposant de nouveaux usages, pour l'adapter à l'évolution des attentes de ses publics.

Enfin, au titre des deux enjeux sociétaux clés retenus par Galimmo SCA dans le cadre de sa démarche RSE - l'économie circulaire, facteur de transformation du commerce, et le lien intergénérationnel et l'intégration des publics fragiles - de premières initiatives pilotes ont été lancées en 2020 avec l'implantation de nouveaux modèles de boutiques. Le 1er magasin solidaire d'Emmaüs en centre commercial dans le Grand-Est a ouvert dans le centre de Saint-Avold et un Comptoir du recyclage s'est installé dans celui de Dornach.

Pipeline de projets

Galimmo SCA a poursuivi en 2020 sa démarche de développement raisonnée, adaptée à chaque territoire, déployée depuis la création de la société. Compte tenu du contexte et des évolutions sectorielles, Galimmo SCA a ajusté la taille de son portefeuille de projets et choisi de se concentrer sur les programmes déjà autorisés ainsi que sur les opportunités de restructuration des surfaces existantes, le cas échéant en lien avec l'hypermarché Cora.

Ainsi, au 31 décembre 2020, le portefeuille de projets de Galimmo SCA correspond à un montant total d'investissements potentiels de 95,1 millions d'euros et à 25.400 m(2) de surfaces additionnelles (contre respectivement 164,2 millions d'euros et 61.600 m(2) au 31 décembre 2019). Les projets engagés (23,6 millions d'euros) concernent la transformation du centre commercial de Shop'in Pacé près de Rennes dont la livraison est prévue au cours du 1er semestre de cette année et à celle du centre commercial d'Ermont en Ile-de-France dont l'achèvement est programmé en 2022. Le reste du pipeline se répartit entre 45,4 millions d'euros de projets maîtrisés et 26,1 millions d'euros de projets identifiés.

Perspectives

En ce début d'année 2021, l'incertitude sur l'issue de la crise sanitaire et les limitations de l'activité du commerce reste forte. Galimmo SCA continue à adapter ses opérations en appliquant, selon la taille des sites, les restrictions d'accès aux commerces en fonction des critères successivement fixés par les autorités.

Le bilan de Galimmo SCA est solide. Tout en maintenant sa politique de gestion financière rigoureuse et en appliquant sa discipline de développement maîtrisée, Galimmo SCA peut ainsi poursuivre activement ses plans d'actions visant à renforcer et élargir l'activité et les usages de ses centres ainsi qu'à commercialiser ses surfaces disponibles.

Galimmo SCA devrait bénéficier en 2021 de l'ouverture de l'extension de Shop'in Pacé, prévue au 2ème trimestre 2021, qui se concrétisera en fonction de l'évolution de la situation sanitaire. Tandis que le chantier de transformation du centre commercial d'Ermont va se poursuivre, Galimmo SCA prépare par ailleurs l'engagement de nouveaux projets de transformation de certains de ses centres, visant à soutenir leur activité et leur attractivité pour les commerçants et les clients.

Agenda financier de Galimmo SCA

Les revenus locatifs du 1er trimestre 2021 seront publiés le 29 avril 2021 avant bourse.

L'assemblée générale des actionnaires se tiendra le 12 mai 2021.