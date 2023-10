Galimmo signe un partenariat avec Quadient pour faciliter le retrait de colis dans ses centres commerciaux

(Boursier.com) — Quadient annonce que Galimmo, foncière qui détient et opère les centres commerciaux attenants aux hypermarchés Cora, proposera prochainement le retrait en consignes colis intelligentes Parcel Pending by Quadient dans son parc français.

Galimmo étend ainsi l'offre de services proposée aux visiteurs de ses centres commerciaux. Les points de retrait et dépose colis 'Parcel Pending by Quadient' seront accessibles sur les larges plages horaires d'ouverture des centres, pour offrir praticité et gain de temps aux visiteurs qui souhaitent retirer leurs achats en ligne sur un lieu de vie faisant partie de leur quotidien.

Quadient et Galimmo prévoient l'installation de 30 consignes d'ici fin 2023, et plus de 50 à terme, ce qui élargira le réseau multi-transporteur en cours de déploiement par Quadient en France. Grâce à ce réseau ouvert, Quadient a pour ambition de rationaliser l'ensemble de la chaîne de livraison de colis, du premier au dernier kilomètre, de façon économique, durable et centrée sur l'expérience du consommateur.

Avec plus de 18.900 sites dans le monde, dont plus de 1 000 en France, Quadient accélère significativement le développement de son réseau ouvert en France, s'appuyant sur des partenariats avec des acteurs majeurs de la livraison de colis et de l'immobilier commercial, à l'instar de Relais Colis, UPS, Auchan et à présent Galimmo.