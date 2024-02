Galimmo : recul de 19% du résultat EPRA ; dividende maintenu à 0,36 euro

(Boursier.com) — Les revenus locatifs bruts de Galimmo pour l'année 2023 s'élèvent à 46,5 millions d'euros, soit une hausse de 4,1% par rapport à 2022. A périmètre comparable, ils augmentent de 2,5%. Les revenus locatifs bruts sont en hausse de 1,8 ME par rapport à 2022.

Les charges locatives immobilières nettes s'élèvent à 4,5 ME (stables par rapport à 2022). Au total, les revenus locatifs nets de l'exercice progressent de 1,9 million d'euros pour atteindre 42 ME, soit une hausse de près de +5% sur un an. A périmètre comparable, les revenus locatifs nets sont en hausse de 2,8% par rapport à 2022.

Le résultat opérationnel courant avant variation de la juste valeur et quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence s'élève à 33,6 ME, en hausse de +2,9% par rapport à l'exercice précédent.

Le résultat opérationnel courant ressort à 11,3 ME (38,4 ME en 2022).

Le coût moyen de l'endettement avant coût des couvertures est en hausse à 5,3% (2,1% en 2022). Le résultat net s'établit à -1,3 ME (25,7 ME en 2022).

Le résultat EPRA atteint 18,3 ME pour l'exercice 2023 (23,3 ME en 2022), soit une baisse de -19,1% liée à la hausse des coûts financiers.

A fin décembre 2023, l'EPRA NDV s'élève à 484,8 ME (497,9 ME au 31 décembre 2022). La baisse de 13 ME (-2,6%) s'explique principalement par la variation de juste valeur négative des immeubles de placement.

Il sera proposé à l'Assemblée générale des actionnaires, qui se tiendra le 30 avril 2024, d'approuver la distribution d'un dividende maintenu à 0,36 euro par action.

Maintien d'une situation financière solide

Au 31 décembre 2023, l'endettement financier de Galimmo SCA s'élève à 204,6 ME (203,6 ME au 31 décembre 2022) et correspond principalement à un emprunt bancaire hypothécaire.

L'endettement net est passé de 141,7 ME au 31 décembre 2022 à 145,8 ME au 31 décembre 2023. Ainsi, le ratio de LTV net ressort à 21,6% à fin décembre 2023 (20,7% à fin décembre 2022).

Perspectives

Galimmo SCA a poursuivi en 2023 sa démarche de développement raisonnée, adaptée à chaque territoire, déployée depuis la création de la société. Galimmo SCA a choisi de se concentrer sur les programmes déjà autorisés ainsi que sur les opportunités de restructuration des surfaces existantes, le cas échéant en lien avec l'hypermarché Cora.

Au 31 décembre 2023, le portefeuille de projets de Galimmo SCA correspond à un montant total d'investissements de 63,1 ME et à 24 200 m2 de surfaces additionnelles (respectivement 66 ME et 26.100 m(2) au 31 décembre 2022). Les projets engagés représentent 3,6 ME et correspondent aux travaux de restructuration des sites de Dorlisheim et de Shop'in Witty.

Galimmo SCA poursuit ses travaux sur des projets restant à engager. Le pipeline contient également 40 ME de projets maîtrisés et 19,5 ME de projets identifiés.

Galimmo SCA se consacre activement à la poursuite du déploiement de ses plans d'actions prioritaires visant à : commercialiser les surfaces disponibles ; adapter le mix enseigne aux modes de consommation et élargir l'activité et les usages des centres ; réaliser les nouveaux programmes de modernisation ; poursuivre le déploiement des programmes d'actions de la démarche 'Engagé pour demain', conformément notamment à sa trajectoire de décarbonation.