Galimmo Real Estate recentre ses activités sur la France, la Belgique et le Luxembourg à la faveur de son retrait du marché roumain

(Boursier.com) — Le groupe Galimmo Real Estate, détenteur et opérateur de lieux de vie et de commerce co-conçus avec leurs publics, annonce ce jour le recentrage de ses activités de détention et de gestion de centres commerciaux attenants à des hypermarchés Cora sur la France, la Belgique et le Luxembourg.

Ce recentrage intervient à la faveur du retrait du Groupe du marché roumain consécutif à la cession par Galimmo Real Estate et Louis Delhaize d'un portefeuille immobilier composé de six murs d'hypermarché Cora et de cinq galeries commerciales attenantes.

Maël Aoustin, Directeur Général de Galimmo Real Estate, a déclaré : "Cette opération de cession en Roumanie marque le recentrage des opérations de Galimmo Real Estate sur ses deux régions stratégiques, la France et le Belux. Nous allons poursuivre notre politique de gestion d'actifs dynamique qui vise à développer et soutenir l'attractivité de nos 60 centres commerciaux implantés dans ces deux régions et représentant 95% de la valeur de notre plateforme. Nous y disposons notamment d'un portefeuille de projets que nous allons continuer de mettre en oeuvre dans un objectif de création de valeur à long terme."

Les ensembles immobiliers de commerce roumains de Galimmo Real Estate et Louis Delhaize ont été acquis par la société autrichienne Supernova, spécialisée dans le développement, la gestion et la détention long-terme d'actifs immobiliers de commerce dans différents pays d'Europe de l'Est. L'acquisition des murs d'hypermarché s'est faite dans le cadre d'une opération de sale & leaseback, le distributeur continuant à exploiter ces surfaces sous enseigne Cora.