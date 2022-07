Galimmo Real Estate : Maintien de la bonne dynamique des opérations

(Boursier.com) — La dynamique de l'activité locative de Galimmo Real Estate reste soutenue avec 117 signatures de baux pour un volume de 6,7 ME de loyers.

Bonne avancée des projets de développement :

-En France, livraison de la moyenne surface du programme de restructuration du centre commercial Cora Villers-Semeuse et de la 2ème phase du projet de Shop'in Houssen

-Finalisation des projets d'extension et de restructuration des Centres Commerciaux Ermont et Haguenau

-Engagement de nouveaux projets de restructuration au sein des sites de Dole et Flers, en France et préparation au lancement de futurs projets.

Le patrimoine immobilier est de 1.101 ME (HD), en progression de 1,5%. Les Revenus locatifs bruts sont de 34,9 ME, en hausse de 18,2%. La situation financière est solide avec un ratio LTV net consolidé de 28,1%.