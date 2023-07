Galimmo prend acte de la proposition de Carmila

(Boursier.com) — Galimmo SCA -foncière française cotée contrôlée par le groupe Galimmo Real Estate, opérateur et détenteur de lieux de vie et de commerce co-conçus avec leurs publics- prend acte de l'accord annoncé, ce 12 juillet, en vue de l'acquisition par Carmila auprès du groupe Louis Delhaize et de Galimmo Real Estate de leurs participations dans Galimmo SCA, représentant environ 93% du capital de la société, et de la société Galimmo Services France.

Ce projet d'acquisition s'inscrit dans le cadre de l'accord, également annoncé ce 12 juillet, en vue de la reprise auprès du groupe Louis Delhaize par le groupe Carrefour de Cora et Match en France.

Cet accord doit encore recueillir l'avis des représentants du personnel des entités transférées et être validé par les autorités de la concurrence.

La prise de contrôle de Galimmo SCA et Galimmo Services France par Carmila devrait être effective dans le courant de l'année 2024, concomitamment à la prise de contrôle de Cora et Match en France par le groupe Carrefour.