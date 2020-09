Galimmo : nomination à la direction commerciale

Galimmo : nomination à la direction commerciale









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Galimmo Real Estate, foncière spécialisée dans l'immobilier de commerce et la valorisation de centres commerciaux en Europe, annonce la nouvelle organisation de sa direction commerciale avec le regroupement des fonctions Leasing et Specialty Leasing en France et le renforcement des synergies entre la France, la Belgique et le Luxembourg.

À cette occasion, Mathieu Echeverria rejoint Galimmo au poste nouvellement créé de Head of Leasing & Specialty Leasing France, European leasing coordinator. Il est chargé de l'animation et du management des équipes Leasing et Specialty leasing France ainsi que du développement des synergies commerciales entre la France, la Belgique et le Luxembourg de Galimmo.

Mathieu Echeverria est rattaché à Eric Ravoire, Directeur Général Délégué Groupe en charge des opérations de Galimmo.