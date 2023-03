Galimmo : nomination

(Boursier.com) — Galimmo SCA, foncière française cotée contrôlée par le groupe Galimmo Real Estate, opérateur et détenteur de lieux de vie et de commerce co-conçus avec leurs publics, annonce la nomination de Maïwenn Martinot-Lagarde au poste de Directrice Asset Management & Développement, en charge de l'animation et du management des équipes d'Asset Management en France. A ce titre, elle intègre le Comité de Direction de Galimmo SCA.

Maïwenn Martinot-Lagarde remplace à ce poste Camille Fouché qui a pris les fonctions de Directeur des Opérations de Galimmo en France et est rattachée à ce dernier. Auparavant Directrice adjointe Asset Management & Développement, Maïwenn Martinot-Lagarde a notamment conduit les projets d'extension et de restructuration qui ont permis de renforcer l'attractivité et le mix enseignes de Shop'in Houssen à proximité de Colmar et de Shop'in Pacé à proximité de Rennes.