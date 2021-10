Galimmo : les revenus locatifs reculent de 3,6% sur 9 mois

(Boursier.com) — Au cours du 3e trimestre, Galimmo SCA a continué d'adapter ses opérations au contexte sanitaire et aux mesures prises pour lutter contre l'épidémie. Seuls 4 de ses centres ont été concernés par l'obligation de présentation du pass sanitaire sur décision préfectorale entre le 9 août et le 8 septembre 2021.

Les revenus locatifs bruts cumulés sur les 9 premiers mois de l'année 2021 s'élèvent à 27,9 millions d'euros (29 ME pour les 9 premiers de l'année 2020). La baisse de 3,6% des revenus locatifs bruts résulte de l'impact des restrictions de l'activité liées à la crise sanitaire pour -1,2 ME et d'un effet périmètre positif de 0,4 ME. Le repli est de -5,2% à périmètre constant.

Perspectives

Sous réserve d'un éventuel nouveau durcissement de la situation sanitaire, Galimmo SCA devrait bénéficier sur le 4è trimestre 2021 de la reprise de l'activité ainsi que des fruits de son activité locative soutenue depuis début 2020 et de l'ouverture de l'extension de Shop'in Pacé (Rennes) au 2è trimestre 2021.

Le bilan financier de Galimmo SCA reste solide. Tout en maintenant sa politique de gestion financière rigoureuse et sa discipline de développement maîtrisé, Galimmo SCA peut poursuivre activement le déploiement de ses plans d'actions prioritaires :

- le recouvrement des loyers et charges restant dus sur les 3 premiers trimestres de l'année ;

- la commercialisation de ses surfaces disponibles et de ses projets ;

- a poursuite de ses projets en cours et la préparation de l'engagement de nouveaux programmes

- sa démarche de progrès continu dans le domaine de la RSE, avec son programme "Engagé pour Demain".