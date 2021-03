Galimmo : les revenus locatifs bruts ont reculé de 15% en 2020

(Boursier.com) — Pour Galimmo, foncière française cotée contrôlée par le groupe Galimmo Real Estate, l'année 2020 a été marquée par la pandémie de covid-19 et les mesures de confinement successives instaurées par les pouvoirs publics pour limiter la propagation du virus. Elles ont fortement contraint l'activité du commerce physique. Cependant, le spécialiste de l'immobilier de commerce et de valorisation de centres commerciaux en France parvient a dégager 35,5 millions d'euros de revenus locatifs bruts en 2020. Ils sont cependant en baisse de -14,8% par rapport à 2019. En particulier, les abandons de loyers consentis au titre des périodes de confinement ont un impact de -5 ME sur les revenus locatifs bruts 2020.

A périmètre constant et hors effet des abandons de loyers, les loyers garantis ont reculé de 0,4 ME. Si l'indexation a eu un impact positif, les prises d'effet des nouveaux baux échelonnées au cours de l'année 2020 n'ont que partiellement compensé l'impact des départs de locataires intervenus en 2019 et en 2020.

Malgré le contexte, de nombreuses négociations de contrats de location ont pu être finalisées. Ainsi, 136 baux, portant sur une surface totale de 15.792 m2 et correspondant à un volume de loyer de 5,9 ME, ont été signés en 2020. En 2019, 108 baux avaient été signés, pour une surface de 19.139 m2 et un volume de 5,1 ME.

Les loyers annualisés bruts progressent à 40 ME au 31 décembre 2020 (39 ME un an plus tôt).