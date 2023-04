Galimmo : Les revenus locatifs bruts ont progressé de 1% à 11,2 ME au 1er trimestre

(Boursier.com) — Galimmo SCA, société foncière française cotée contrôlée par le groupe Galimmo Real Estate, opérateur et détenteur de lieux de vie et de commerce co-conçus avec leurs publics, a annoncé ce jour ses revenus locatifs bruts du 1er trimestre 2023. Les revenus locatifs bruts de Galimmo SCA sont ressortis en hausse de 1% à 11,2 ME pour le 1er trimestre 2023. L'activité locative a été marquée par 23 baux signés représentant un volume de loyers de 0,8 ME.

Côté bilan, le groupe rappelle la contractualisation le 10 février dernier d'un emprunt bancaire de 233 ME structuré sous forme de Sustainability Linked Loan avec une maturité à 2028 et remboursement anticipé de la dette à échéance septembre 2023.